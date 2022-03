Conor McGregor se postula como comprador del Chelsea: "¿3.600 millones? Hagámoslo"

"Me gustaría abordar la especulación de los últimos días en los medios en relación a la propiedad del Chelsea FC. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de venderlo, ya que creo que es lo mejor para el club, los aficionados, los empleados, así como los patrocinadores y los socios", indicó Abramovich, propietario del Chelsea desde el año 2003.