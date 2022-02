El fútbol griego llora la muerte de un jugador de 21 años que sufrió un paro cardiaco en pleno partido

Hace unos meses se veía esa misma situación con Eriksen y después de ese mal momento ha podido volver al fútbol profesional. La rápida intervención y los medios hicieron que viviera para contarlo. En el caso de Alexandros no pudo ser así ya que no contaba ni con ambulancia ni con desfibriladores para que casos como este.

No es que no solo no hubiera asistencia de este tipo en el estadio, si no que según medios locales, la ambulancia tardó en llegar 20 minutos. Los servicios médicos allí presente le intentaron reanimar, pero no hubo suerte.