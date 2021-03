Se confirma la condena a Robinho de nueve años de cárcel por violar a una joven en una discoteca

Su defensa tendrá 45 días para poder recurrir ante la tercera instancia de la justicia italiana. Lo cierto es que a pesar de todas las penas que le puedan imponer en Italia por los hechos que acontecieron el 22 de enero de 2013 no las cumplirá. La justicia iniciará los trámites para que el ex jugador del Real Madrid cumpla condena en tierras italianas, pero la realidad es que el sistema legal de Brasil es distinto y no extradita a sus ciudadanos a otros países.