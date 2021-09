Dinero por el suelo, preservativos y drogas en la mesa: así son desde dentro las fiestas privadas de la NBA

"Mis primeros día en la NBA me he sentido bien. He estado poco tiempo y todavía no he podido adaptarme a mis compañeros, los conocí en el autobús el mismo día del partido. El juego en la NBA es totalmente distinto, hay muchos más espacios, el campo más grande y se juega con más libertad. Para mí es la gran diferencia entre el baloncesto estadounidense y europeo", valoró Garuba tras disputar sus primeros amistosos contra los Rockets.