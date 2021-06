El jugador de la Roma, Chris Smalling y su esposa afirman haber visto un ovni: "Era enorme y muy sofisticado"

En una publicación detallada de Instagram, Sam Cooke, la esposa del jugador de la Roma comenzó asegurando a sus seguidores que la pareja " no había tomado setas mágicas ni nada" mientras disfrutaban de sus vacaciones de verano con la familia. Después de aclarar que no estaban bajo los efectos de ninguna droga, pasó a describir cómo el objeto volador " voló muy bajo a nuestro lado" y "giró y se disparó hacia arriba en el cielo, donde permaneció durante una hora tal vez más"

No era un dron

Dos horas después, Sam volvió a Instagram para asegurar a sus seguidores que el objeto volador era "100 mil millones por ciento" y no un dron.

Ella escribió: "Era enorme y muy sofisticado, con luces tenues alrededor del borde. También tenía una forma apagada, no como la de un dron. ¡Loco, lo sé! Además, no era un avión ni nada por el estilo. Era silencioso. Incluso los drones son ruidosos.

"Además, no tengo nada que ganar con compartir esto. Solo que muchos de mis seguidores probablemente pensarán que estoy loca".