Carlo Ancelotti vacila a Luka Modric tras llevarse el MVP de la final: "Has fallado un pase allí"

Carlo Ancelotti es todo felicidad desde que regresó al Real Madrid. El técnico italiano se ha llevado el primer título de la temporada y, de momento, no ha sido cuestionado ni una sola vez. Carletto tiene una gran relación con la mayoría del vestuario merengue, y volvió a quedar patente con el vacile a Luka Modric tras ganar el MVP de la final de la Supercopa.

"Has fallado un pase allí, has fallado un pase allí. Has tirado el balón fuera y ya está", le espetaba Carlo Ancelotti a Luka Modric con Casemiro como testigo. El vacile acabó con un emotivo abrazo entre el técnico y el jugador que dejó patente la buenísima relación que existe entre ambos.