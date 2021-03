El deportista intentó apaciguarlos comentándoles que él había defendido los colores del Peñarol , equipo del que eran simpatizantes los agresores. Estos le comentaron que lo sabían, pero que tenía que marcharse de allí si no quería tener problemas.

La reacción de Campazzo

Una de estas reacciones llegó por el jugador de los Nuggets. Facu Campazzo, argentino, no dudó en pronunciarse al respecto en su Twitter. “Estas cosas no van más! No pueden seguir pasando. Repudio por completo la agresión a Alejandro Reinick”.