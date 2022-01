El tenista Ernest Gulbis aparece con sobrepeso tras las Navidades: pide oxígeno y acaba retirándose

Aunque todos los focos en el Open de Australia se los está llevando Novak Djokovic y su escándalo internacional por no vacunarse , en el torneo australiano hay otras historias igual de impactantes. Ernest Gulbis ha sido el otro protagonista de las últimas horas. No por su golpes o sus saques, sino por el aspecto físico con el que ha reaparecido tras las Navidades.

"Me he preparado bien. He dejado atrás muchas cosas en mi vida. Como por ejemplo el tabaco, el alcohol, quedarme levantado hasta tarde, me entreno más,... Por tanto, las piezas van encajando", señaló en 2013. Considerado como uno de los tenistas con más futuro de la década, lo cierto es que está hundido en la clasificación ATP desde hace ya bastantes años.