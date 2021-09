Camavinga cumple su promesa con el staff del Rennes: regala 166 camisetas del Real Madrid con su nombre

Eduardo Camavinga , centrocampista francés del Real Madrid, elogió a su compatriota Karim Benzema, al que señaló como "líder" del conjunto madridista y el que "lleva a todo el grupo" . "Benzema es un líder. Hablamos mucho y yo no lo sabía, pero es una persona muy divertida. Lleva a todo el grupo", manifestó en una entrevista a Téléfoot.

"En cuanto supe que el Real Madrid me estaba siguiendo y estaba dispuesto a hacer una oferta, no lo dudé ni un segundo. Podría haberme quedado en el Rennes, es el equipo de mi corazón para siempre y sigo viendo todos sus partidos, pero son cosas con las que no puedes dudar. Pronto volveré al estadio para ver a mis compañeros", reflexionó.