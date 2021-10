El 'cabreo' de Ibai Llanos con Piqué tras marcar al Dinamo: "Vete a la mierda"

Gerard Piqué fue protagonista en el Barça-Dinamo por el gol que marcó en el primer tiempo. El equipo dominaba hasta ese momento, pero no conseguía percutir hasta que llegó el central en el minuto 36 para desatascar al equipo.

El jugador lo celebró con todo el estadio y se fue al córner para señalar a su familia que lo veían desde el campo. Al parecer esto no le gustó a su amigo y compañero de negocios Ibai Llanos con el que recientemente ha celebrado el Mundial de globos . Los dos pactaron una celebración y el zaguero culé no cumplió con su palabra.

"Por qué no has hecho la celebración del globo vete a la mierda Gerard Piqué", decía en su perfil de Twitter. Los dos han cosechado grandes éxitos con este evento seguido en todo el mundo. Además, ambos mantienen continuos contactos y son muchas las entrevistas que Piqué hace con el streamer, en la última, el central se encargó de calentar el Clásico y tuvo para todos.

Dejó grandes titules y habló de rivales como Vinicius. "Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada el tío me reconoció que estaba hecho por el Barça. Estaba hecho. No me acuerdo cómo fue. Era para recibirlo en el vestuario. Estaba hecho ya. Llegó el Madrid en el último segundo y le ofreció todo", desveló Piqué.