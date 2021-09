El deportista británico guarda su colección en dos garajes alrededor del mundo: uno en Mónaco y otro en Los Ángeles. "No entiendo del vino, tampoco de arte. A lo que me dedico es a los coches, y soy muy particular con ello", señaló el piloto de Mercedes hace unos años. Se rumorea incluso que la excentricidad de Hamilton es tan grande, que tiene un tráiler que recoge sus coches después de usarlos para devolverlos a sus garajes.