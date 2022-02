"Hay que intentar parar a los desalmados que agreden a los árbitros y a los padres y madres que insultan. Suspender el fútbol es una medida que todos están apoyando desde distintos estamentos, y me siento feliz de que así sea", declaró Bestard.

"Yo no estaba de acuerdo", precisó Bestard. "El paro no lo podían hacer solo dos categorías, eso era dividir y no sumar. Era mejor aplazar toda la jornada en fútbol y de fútbol sala (solo se disputarán los encuentros de la División de Honor juvenil y Primera Nacional Femenina, además de los categoría superior a la Tercera)", añadió.