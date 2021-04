Alice Campello bromea con un nuevo embarazo y Morata alucina: "No puede ser, esto no se hace"

View this post on Instagram

Morata y Alice tienen tres hijos: Leo, Aless y Edo

La modelo italiana lanzó a su chico un test de embarazo para 'trollearlo' , lo que causó una estupefacción absoluta en el exdelantero del Real Madrid. Aunque el español empezó no creyéndoselo, fue haciéndose a la idea con el paso de los minutos, hasta que Alice confesó finalmente que se trataba de una broma. Fue entonces cuando el ariete puso mala cara, llegando a decir: "No puede ser, esto no se hace".

Morata: "El seleccionador me hace sentir importante y me exige mucho"

"Me siento un jugador de la selección y el míster me hace sentir importante cuando vengo y me exige mucho. Sé lo que significa el puesto de delantero y sufro cuando las cosas en el club no van bien porque sé que puede repercutir para venir a la selección", indicó Morata en rueda de prensa.