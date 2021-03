Bilardo sigue sin saber que Maradona está muerto: “Si se entera de lo que pasó con Diego los mata a todos”

Lo que no han querido decirle a Bilardo es nada sobre las muertes de tres amigos muy cercanos con los que vivió muchas cosas en el mundo del fútbol. Desde que Maradona muriera el pasado mes de noviembre, y más tarde Alejandro Sabella y José Luis Brown, la familia no ha informado al exentrenador.

La salud de Bilardo es buena, pero sigue descontrolado en horarios. “A veces me llama a las 2 de la mañana y me pregunta dónde juega tal futbolista. Me dice ‘te la pasás durmiendo’ y me sigue charlando de los partidos”, finalizó su hermano.