Benzema vuelve a mostrar su dedo meñique sin vendaje: sigue sin querer operarse

Karim Benzema ya pasó hace años por quirófano para tratar de corregir esa torsión, derivada de una fractura que parece haberse vuelto crónica, pero el resultado no fue el esperado. Por ello, y por la cantidad de partidos que se perdería, el delantero del Real Madrid ha decidido no volver a pasar por quirófano.

"Primero hice una operación, pero cuando te operas tienes que estar de baja dos meses y yo quería continuar con mis compañeros. Me he hecho otra vez daño, pero ahora no tengo tiempo para parar y para pasar por otra operación. Por eso juego con el vendaje", explicaba Karim Benzema en una entrevista hace unos años.