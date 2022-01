La batalla campal entre el Guadalcacín y el Bollullos tras el pitido final: “Lamentable. Esto no es fútbol”

Diego Galiano, entrenador del CD Guadalcacín, habló del suceso tras el partido y lo calificó de "lamentable". "Como entrenador, me gusta controlar todos los factores que pueden afectar a un partido dentro del campo, pero hay otros que no se pueden controlar. Un club lo forman una junta directiva, una afición, un cuerpo técnico y un grupo de jugadores. Si algo falla y se produce una invasión de campo y una pelea, ahí no puedo llegar. Es muy triste y muy lamentable porque esto no deja de ser un partido de fútbol, aquí vienen familias, vienen padres con sus hijos, viene todo el mundo y no es lo ideal", dijo el técnico.