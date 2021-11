Aubameyang 'copia' a Jesé: el coche de más de 200.000 que comparten

El jugador posee una flota de más de 12 coches de este estilo apto para muy pocos bolsillos. Él mismo llegó a afirmar que el lujo es parte de su vida. "La ropa, los coches y todo eso son un bonus. Disfruto viviendo así. Me gusta quién soy y no importa si otras personas no pueden aceptar eso, ni se me pasa por la cabeza. Como dicen 'solo se vive una vez'. Es importante saber de dónde vienes y dónde están tus raíces; el resto es una gran ventaja".