Asaltan la casa de Lindelof con su familia dentro: "Fue muy traumático y aterrador"

La mujer del futbolista confirmó que se escondió con su hijo en una habitación cuando entraron los ladrones y no sufrieron ningún daño físico, aunque calificó la situación de " traumática ".

El Manchester United aseguró que está ofreciendo toda la ayuda posible al sueco y ha animado a la población a que si saben algo que pueda ayudar en la investigación se pongan en contacto con la policía. Además, Ralf Rangnick anunció que Lindelof no jugará este fin de semana contra el West Ham United para pasar tiempo con su familia y ayudarles.

El técnico del United también se ha pronunciado al respecto y le brinda su apoyo. “Hablé con él en nuestro vuelo de vuelta a casa desde Londres y también esta mañana. Me dijo lo que realmente pasó, que esto fue una experiencia traumática, especialmente para su esposa y su hijo de tres años. Me dijo que en este momento necesita quedarse en casa, no quiere dejar a su esposa y a su familia solos, lo cual puedo entender completamente, siendo yo mismo padre de dos hijos”, ha comentado Ralf Rangnick.