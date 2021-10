Unzué se dirige a la plantilla para afirmar que Osasuna es "el equipo de mi tierra, el equipo que me ha dado la posibilidad de crecer, de hacerme como futbolista y que en un momento dado me dio la oportunidad de convertir lo que era mi hobby, como todos vosotros, en mi profesión".

Asegura que no tiene ganas de hablar de su enfermedad, porque no desea que la charla "quede como algo triste", sino que, por el contrario, lo que pretende es transmitir que, "a pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, hay muchos motivos para disfrutar de la vida".

"En mi generación, parecía que los hombres de la casa no se podían quejar, y claro, si no te quejas, cómo cojones te van a ayudar, y hay mucha gente alrededor nuestra que nos quiere echar una mano", subraya.

La segunda sugerencia, agrega, es "que seáis valientes y atrevidos" y en este sentido resalta que, por su propia experiencia, le da "mucha tranquilidad" mirar atrás y tener la sensación de que se puede reprochar "muchas cosas, sin ninguna duda", pero, "cuando he sentido que quería hacer algo y me ha apetecido hacerlo, me he tirado a la piscina". Eso "me ayuda mucho a llevar la enfermedad como la llevo", reconoce el exportero pamplonés.