Amor a primera vista en el fútbol: una árbitro y un jugador se convierten en pareja tras conocerse en un partido

El amor está en el aire y en el fútbol no iba a ser menos en el fútbol. Desde Holanda ha llegado una verdadera historia de película. Los protagonistas son Shona Shukrula , cuarto árbitro de la segunda división holandesa y Jeff Hardeveld , futbolista.

Según De Telegraaf, la reciente pareja se conoció el pasado 13 de agosto mientras Emmen y FC Eindhoven se enfrentaron. En ese día el defensor no tuvo su mejor día ya que fue expulsado, pero eso no evitó que Shona no se fijara en él.