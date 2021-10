El Kun jugó su primer Clásico ante el Madrid y ya puede contar que le ha marcado a su máximo rival. Esto no viene de nuevas ya que hace unos meses le hizo una amenaza a Courtois . Testigo de ello fue Ibai Llanos.

En un directo, el streamer estaba jugando con el portero del Madrid y Agüero apareció en escena. El delantero culé no quería ponerse la cámara y fue cuando se desató la broma entre los rivales. “No quiere poner la ‘cam’ porque no le gusta ver nuestras caras”, dijo Ibai.

Courtois respondió: “Lamentable” y se desataron las risas. Ahí ya entró el Kun para hablar. “Es porque es ‘redificil’ así, boludo, con las caras ahí”. El portero del belga no entendía la dificultad del asunto. “Sabes mentir muy bien, si siempre te caes al área y te pitan penalti”.

Ahí ya Agüero explotó y le lanzó una amenaza que cumplió en el Clásico. “Escúchame, bobo, no me hagas calentar que cuando juegue en contra te meto un gol, eh, y te reviento la cara”, y sucedió. Al borde del pitido final el argentino puso el 1-2 siendo así su primer gol de azulgrana y marcando a Courtois como le dijo ante Ibai.