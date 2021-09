Álvaro Campos, portero del Castellón y cirujano, auxilia a un rival tras chocar con él: "No es la primera vez"

Álvaro Campos fue, seguramente, el mejor del partido entre el Castellón y el Cornellá . No por su actuación como guardameta, sino porque prácticamente salvó la vida de un rival. Este cancerbero, y también cirujano de profesional, asistió a un rival tras chocar con él. Su rápida actuación fue decisiva.

"Al salir a despejar de puños, choqué con Marcos y al ver que no estaba bien me acerqué rápido para asistirlo", narra el portero a los compañeros de ABC. "Ante un traumatismo craneoencefálico de ese tipo, lo primero que hay que hacer es poner al paciente en posición para evitar que, si vomita, el líquido entre en vía aérea. Además hay que mantener la cabeza y el cuello alineados y estables ante movimientos", explica el guardameta.

Álvaro Campos, que ha pasado por multitud de equipos en las categorías profesionales del fútbol español, comenta que no es la primera vez que ha tenido que hacer frente a una situación así: "Por desgracia no es la primera vez que me ocurre en un campo de fútbol, pero por suerte en ambas ocasiones el compañero se recuperó y todo quedó en un susto".