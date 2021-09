"Estabas todo el día con Mbappé... Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé... todo el día rompiendo con Mbappé. Me tenés podrido", dijo el argentino. Su amigo le contestó: "Si viene no hay chance , te ha salvado la campana". "¿Vino? Ah... te querés matar, eh", le dijo el Kun. Y ambos comenzaron a carcajearse.

Del que también habló fue de su amigo Messi. Uno de los motivos de su llegada era principalmente que iba a jugar con el capitán albiceleste en el equipo, pero tras su marcha al PSG esto no va a poder verse. El 10 quedó libre y le preguntó Ibai por qué no le cogió él. “Me lo ofrecieron, pero no lo cogí por respeto a Messi”.