Agüero confirma su asistencia al Mundial de Catar: "Existe la idea de incorporarme al cuerpo técnico"

El argentino se ve en esta situación debido a sus problemas cardiacos que le impiden estar en la élite. De ello también habló. “Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, le dije al capitán ‘me estoy mareando, pará el partido’ y ahí me ven que me agarraba el pecho. Sentía que me estaba ahogando”.