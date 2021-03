Adriano y su vida de lujo en un hotel por 12.000 euros al mes antes de mudarse a un castillo

Adriano se mudará a un castillo

Hace unos meses reconoció en una entrevista todo lo que pasó durante su carrera. “Solo me sentía feliz bebiendo toda la noche. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza, mucha cerveza. No paraba de beber, y tuve que dejar el Inter porque me trajo problemas con Roberto Mancini, y no sabía cómo disimularlo. Llegaba borracho por la mañana a los entrenamientos. Me presentaba y me llevaban a la enfermería y le decían a la prensa que sufría dolores musculares”, dijo el brasileño.