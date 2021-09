Adriana puso a muchos españoles a seguir con gran emoción la final del taekwondo y fue una lástima que no pudiera lograr el oro, algo que recuerda todos los días. "El combate de la final me viene a la cabeza todos los días. Imagino que según vaya pasando el tiempo lo iré viendo de otra forma, pero aun así todavía me levanto y me voy a la cama pensando qué habría pasado si hubiera hecho otra cosa distinta", comentó a EFE tras recoger la medalla Iberdrola a la energía en el deporte.