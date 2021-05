Romelu Lukaku ha hecho una temporada de escándalo en el Inter de Milán, ha cumplido con un papel de delantero, pero no ha cumplido tanto con sus deberes como ciudadano. El belga organizó una fiesta por su 28 cumpleaños y la policía tuvo que intervenir a las 3 de la mañana tras un aviso por teléfono. Los carabinieri no solo se encontraron con Lukaku, también estaban Achraf, Young, Perisic y 20 personas más que no cumplían los protocolos de sanidad por el coronavirus.