El jugador del Galatasaray desveló que Keita Balde se había acostado con Wanda Nara

Icardi avisó a la esposa del futbolista español

Mauro Icardi y Wanda Nara ya tienen un capítulo más en su culebrón. Después de su ruptura en los últimos meses, el ahora jugador del Galatasaray ha vuelto a desvelar una supuesta infidelidad por parte de la empresaria con un excompañero del atacante.

El protagonista en cuestión es Keita Balde, ex compañero suyo en el Inter de Milán. El futbolista español y excanterano del Barcelona parece que podría haber tenido dos encuentros sexuales con Wanda en Dubai y Milán. Precisamente, fue en la ciudad italiana en dónde Icardi se enteró gracias a la grabación de las cámaras de seguridad.

Encuentro sexual entre Wanda y Keita

Una exclusiva que nación en el programa Intrusos, en dónde el paparazzi español Jordi Martín aseguró que Wanda y Keita habían mantenido relaciones sexuales. “Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé. Me avalan 17 años de profesión con una carrera indiscutible, y a mí me aseguraron dos encuentros sexuales, el de Milán y el de Dubai. El de Milán es el que Icardi descubrió por las cámaras”, disparó sin filtro el periodista.

Una noticia que rápidamente llegó a oídos de Icardi, quién quiso responder con un mensaje en su cuenta de instagram asegurando que ya había hablado con la mujer de Keita para contarle la infidelidad de su marido. “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6am de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos", arrancaba el mensaje destinado al paparazzi español. Pero Icardi no se quedó ahí y poco después mostró los mensajes que había enviado a Simona Guatieri, mujer de Keita Balde.

En estos mensajes, el futbolista del Galatasaray asegura a Simona que se lo dice "de corazón", envía la foto del encuentro entre Wanda y Keita en Dubai e intenta desprestigiar al paparazzi español por no hacer bien su trabajo.

La pareja responde a Icardi

Pero tras todo esto, Keita Balde y Simona quisieron responder. Tras una entrevista con Juan Etchegoyen, periodista argentino, la pareja dio su versión de lo ocurrido y aseguraron no querer entrar en el circo de Wanda e Icardi. “Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto”, indicó en un primer momento la mujer. En tanto que su marido aseguró: “Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro. ¿Cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial”.