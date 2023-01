Un repartidor de comida se cuela en mitad de un partido de baloncesto: los jugadores tuvieron que parar

Según han podido informar varios trabajadores del club, la culpa fue de un responsable de vídeo, que pidió la comida para cenar mientras veía el partido . El trabajador iba bien encaminado, pero no entró por dónde debía y no se dio cuenta de la que estaba liando.

"Realmente no me di cuenta, pero acabo de ver el vídeo después del partido. Nuestros jugadores se morían de risa en el vestuario", dijo el entrenador de Duquesne, Keith Dambrot, sobre lo ocurrido en la Universidad de Dukes. Sin duda, lo que no pase en Estados Unidos no pasa en ningún sitio.