Rafa Nadal: "No creo que 21 sean suficientes, quiero ser el que más tiene"

No obstante, insistió en que no le frustra si no lo consigue. "Me obsesiona cero, lo que vendrá, bienvenido sea. No creo que 21 sean suficientes, quiero ser el que más tiene", recalcó Nadal, quien comentó que el futuro dirá lo que tenga que pasar. "Me siento un súper afortunado de la vida. A nivel interior este triunfo lo vivo de una manera distinta, con naturalidad y siguiendo mi hoja de ruta", explicó.