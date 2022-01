Rafa Nadal perdió cuatro kilos tras sus problemas estomacales ante Shapovalov: "La deshidratación fue grande"

Rafa Nadal sufrió contra Denis Shapovalov y… contra sí mismo. El tenista español consiguió el pase a semifinales del Open de Australia tras vencer 6-4, 6-3, 4-6, 3-6 y 6-3 al canadiense. Nadal reconoció que sufrió un golpe de calor durante el tercer set y “Se me ha cerrado el estómago y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración”.

“Se recupera pronto de un golpe de calor. No he estado con él esta mañana pero imagino que habrá tenido días mejores. La clave es que va a tener un día extra que nos va a venir de perlas porque jugará el viernes”, agregó.

“Cuando me he ido, estaba un poco preocupado porque estaba un poco mal. Ha venido el doctor y me ha tomado la tensión y comprobado las constantes vitales. Cuando me ha dicho que estaba bien, me he quedado más tranquilo”, añadió Nadal, que fue criticado por su rival Shapovalov, que le acusó de malgastar tiempo entre puntos y sets.