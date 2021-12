Rafa Nadal, positivo en coronavirus: "Estoy pasando por unos momentos desagradables"

Rafa Nadal es positivo en coronavirus . El tenista balear ha confirmado en sus redes sociales que su vuelta a las pistas se retrasa porque ha dado positivo en COVID. " Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", explica Rafa Nadal en su cuenta de Twitter.

"Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. Estoy pasando unos momentos desagradables, pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo", informó.