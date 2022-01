"Novak, Roger y yo hemos cumplido nuestros sueños. Ojalá termine siendo el que más tiene pero si no ocurre, bien por los otros porque mi carrera es infinitamente superior a lo que hubiera imaginado. En este momento de la historia soy el que tiene más, pero uno no puede estar constantemente mirando a lo que tienen otros. Claro que me gustaría acabar la carrera como el que más tiene, pero es cierto que para mí no ha sido una obsesión", reconoce el balear.