La última polémica de Novak Djokovic: una fiesta multitudinaria para celebrar sus 311 semanas como número 1

Novak Djokovic la ha vuelto a liar por enésima vez durante esta pandemia. El tenista serbio ha congregado a miles de personas en su Serbia natal para celebrar que lleva 311 semanas como número 1 de la ATP, un récord absoluto . No es la primera vez que el campeón del Open de Australia la lía durante esta pandemia.

Djokovic conquistó el último Open de Australia

"Realmente me emociona seguir la senda de las leyendas y gigantes de este deporte. Saber que me he ganado un lugar entre ellos siguiendo mi sueño de niño es una bonita confirmación de que cuando haces las cosas con amor y pasión, todo es posible", destacó Djokovic en la web de la ATP.