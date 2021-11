El presidente de la WTA, Steve Simon, expresó su "creciente preocupación" por la seguridad de la tenista china Peng Shuai después de que la televisión estatal CGTN difundiese una supuesta carta de ella en la que decía estar "bien". Peng denunció a principios de mes haber sido agredida sexualmente por un antiguo viceprimer ministro de su país y desde entonces no se tienen noticias de ella.

Según un supuesto correo electrónico de Peng dirigido a Simon -que difundió CGTN en su página de Twitter-, la tenista estaría "bien y descansando". "No estoy desaparecida. Las acusaciones de abuso sexual no son ciertas. Estoy descansando en casa y estoy bien. Gracias por su preocupación", dice la misiva. Simon indicó hoy en un comunicado que la supuesta carta difundida por la CGTN no hace sino "hacer crecer" sus preocupaciones sobre la seguridad y el paradero de Peng.