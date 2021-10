Paula Badosa, lanzada en Indian Wells, ya está en semifinales: "No es una casualidad"

View this post on Instagram

"Pero con el 5-5, yo he sabido jugar otra vez muy bien y estoy muy contenta de haber cambiado el chip muy rápido", agregó. Respecto a su rival en las semifinales del sábado, Ons Jabeur , Badosa no escatimó piropos.

"Siempre he dicho que Ons tiene un talento descomunal. Para mí, es de las más talentosas del circuito, por no decir la más talentosa", dijo sobre la número 14 del mundo y duodécima favorita de Indian Wells. "No me sorprende para nada el año que está haciendo. Va a ser un partido muy duro", afirmó.