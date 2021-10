Paula Badosa y Muguruza se niegan a ir a la Billie Jean King Cup con España: priorizan la WTA Finals

El tenis español anda revolucionado tras la negativa de Paula Badosa y Garbiñe Muguruza a representar a España en la Billie Jean King Cup . Las tenistas españolas priorizan llegar al 100% físicamente a las WTA Finals que tendrán lugar en Guadalajara. Una decisión que no ha sentado demasiado bien ni en la Federación, ni entre los aficionados, puesto que había serias opciones de salir campeonas.

"Han sido meses de mucha presión y viajes , de no haber estado en casa desde julio cuando salí para ir a disputar los Juegos, con mucha exigencia física y mental, y desgraciadamente tengo que parar, recuperar el tobillo ya que llevo semanas arrastrando molestias, y recuperarme mentalmente", indicó Muguruza en su perfil oficial de 'Twitter'.

La de Caracas siente "mucho" su ausencia en Praga, pero dejó claro que no llega "a estar en condiciones para jugar la BJK Cup" y tampoco da por segura su presencia en México. "Siempre es especial jugar en equipo y representar a mi país, pero mi cuerpo y mi mente no me dan para hacer ese viaje. Espero recuperarme para viajar a las Finales de la WTA", comentó.