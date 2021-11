Paula Badosa se emociona repasando la temporada: "En solo un año ha cambiado mi vida"

Paula Badosa está a punto de poner fin a la mejor temporada de su trayectoria deportiva. La tenista nacida en Nueva York puede poner el broche de oro ganando las WTA Finals . Mientras llega el día del torneo, la española ha hecho balance y no ha podido evitar emocionarse. Algo tiene que ver también el emotivo mensaje que su pareja, Juan Betancourt, le ha dedicado en redes sociales.

"Es mi primera vez aquí, soy una afortunada por estar con las mejores jugadoras del circuito. Estoy feliz y orgullosa", dijo la catalana este martes. "En un año ha cambiado mi vida, los sueños están para hacerse realidad y en mi caso se han cumplido", añadió Badosa , que disputará un "torneo soñado" . "Voy a dar toda mi reserva. Indian Wells me ha ayudado para dar todo en este torneo".

Preguntada por Garbiñe Muguruza, la catalana se deshizo en elogios. "Es algo increíble estar aquí juntas. He crecido viendo a Garbiñe cuando yo tenía 17 o 19 siempre decía que quería llegar dónde ella ha llegado y ganar lo que ha ganado ella. Aún no estoy a su nivel pero me estoy acercando. Es un espejo para mí, su juego agresivo, dinámico, es mi jugadora favorita", añadió.