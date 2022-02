Novak Djokovic, tras su regreso a la competición: "La comprensión de mis compañeros es muy importante"

Novak Djokovic se mostró contento por poder volver a jugar un partido tras la polémica suscitada por su prohibición a que participase en el Abierto de Australia y reconoció que para él es "muy importante tener al menos la comprensión" de sus compañeros de circuito, al tiempo que volvió a felicitar a Rafa Nadal por un triunfo en Melbourne al que no le quiso "quitar mérito".

"La acogida del público fue excelente. Hizo que mi corazón ardiese. Con todo lo que pasó, no sabía cómo iba a ser para mí en la pista y cómo me iba a sentir. Traté de usar mi experiencia y estoy muy contento con la forma en que me las arreglé para calmar los nervios", indicó en declaraciones recogidas por la web del diario 'L'Equipe'.