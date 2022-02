Novak Djokovic tiene muchas esperanzas en poder jugar los tres Grand Slam que quedan en 2022. El tenista serbio no pudo participar en el Abierto de Australia al no tener la pauta completa de vacunación, pero confía en que para Roland Garros, Wimbledon y el US Open pueda participar para intentar igualar a Rafa Nadal como el mejor tenista de la historia.