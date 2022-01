El número uno del tenis declaró que no había viajado a otro país en los últimas 14 días antes de entrar a Australia, y según parece en las redes sociales, Novak Djokovic habría estado en Marbella y más tarde en Belgrado , los días 25 y 26 de diciembre, justo antes de volar a Melbourne.

Las leyes fronterizas australianas advierten que mentir en el paso fronterizo es un delito que puede ser castigado con acciones civiles y es lo que estaría investigando el gobierno. Mientras la decisión de Alex Hawke , ministro de inmigración, se hace esperar, y según los medios australiano no se pronunciará hasta este miércoles.

Pero no es lo único que está investigando el gobierno australiano. Tanto Der Spiegel, como Ben Rothenberg, periodista del New York Times, han confirmado que al escanear el QR del test que el serbio presentó como positivo para justificar que no estaba vacunado, en un primer momento era negativo.