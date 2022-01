Djokovic : ...y Tennis Australia. Creo que me he equivocado con el segundo, perdón si lo he hecho, pero sé que hay una junta médica, del Gobierno Federal desde luego, y el segundo creo que es una mezcla entre el Estado de Victoria y Tennis Australia. No estoy seguro al cien por cien, pero puedo comprobarlo.

Djokovic: No entiendo qué más quiere que proporcione. He aportado todos los documentos que Tennis Australia y el Estado de Victoria me han pedido en las últimas semanas. Mi agente y yo nos hemos comunicado con ellos de forma constante y la junta médica. Todo lo que me pidieron para la exención se envió. La solicité, me la aprobaron. Volé aquí por esos documentos, si no, no me hubieran permitido entrar en su país. He esperado cuatro horas y no consigo entender cuál es la razón. ¿Qué papeles faltan? ¿Qué información?