Murray pide ayuda para recuperar su anillo de casado: "Me meteré en problemas en casa"

Murray, de 34 años, se casó en 2015 en Dunblane con Kim Sears, con quien ha tenido tres hijos: "Cuando me di cuenta de que había perdido las zapatillas no lo vi como un problema, pero entonces me dijo mi fisio: "¿Y el anillo?". Dije "oh no". Mi anillo de boda ha sido robado y no hace falta decir que me meteré en problemas en casa, así que tengo que encontrarlo".