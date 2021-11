Nick Kyrgios pide que se cancele el Abierto de Australia y carga contra Roland Garros: "Deberían eliminarlo"

"No creo que el Abierto de Australia deba seguir adelante solo por la gente de Melbourne. Hay que enviar un mensaje. ¿Cuánto tiempo estuvo -Melbourne- confinado? ¿275 días o algo así? ", declaró el exnúmero 13 del mundo en su podcast 'No Boundaries'.

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic , ha rehusado en varias ocasiones desvelar si se ha vacunado contra la COVID-19; con los requisitos de vacunación obligatoria para los deportistas en el estado de Victoria, el balcánico podría quedarse sin defender su título de 2021 en caso de que no haya recibido el pinchazo.

"Estoy doblemente vacunado, pero no creo que sea correcto obligar a nadie a vacunarse y decir 'no puedes venir a jugar aquí porque no estás vacunado'. Hay otras soluciones, como hacerse test todos los días. En Estados Unidos tienen pruebas rápidas, y llegarán a Australia. Tiene una tasa de éxito del 85%, esperas 15 minutos y luego puedes jugar", continuó.