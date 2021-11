Arrancan las finales de la Copa Davis: España intentará revalidar el título sin Rafa Nadal

"Cuando me lo dijo el capitán no me lo creía. Era un sueño que tenía desde niño y poder cumplirlo con 18 años es muy bonito y muy especial", ha comentado sobre su convocatoria. "No me esperaba para nada crecer tan rápido, madurar tan rápido y por supuesto, entrar en el equipo de Copa Davis tan rápido. Me he sorprendido a mí mismo", apuntó el jugador murciano, que desea debutar "ganando y con el estado lleno".