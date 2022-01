El Gobierno de Australia niega haber dado validez a la exención médica que Djokovic presentó

El cerco se estrecha ante Novak Djokovic y su participación en el Abierto de Australia se complica . El tenista llegó con una exención médica para argumentar su estancia en el país ya que al estar vacunado no podía entrar, pero ahora desde el Gobierno australiano apuntan a que el deportista no recibió una garantías cuando presentó esto ante las autoridades.

"No existe tal cosa como una garantía de entrada de un no ciudadano a Australia . Más bien, existen criterios y condiciones para la entrada, y razones para la denegación o cancelación de una visa" , sostienen los abogados del ministerio australiano del Interior en un documento presentado ante el tribunal que estudia la deportación del tenista.

El Tribunal de Circuito de Melbourne celebra este lunes una vista para decidir si el número uno del mundo es deportado después de que las autoridades revocaran su visado el pasado miércoles por no estar vacunado.

El documento presentado por los abogados de Interior reconoce que las respuestas del solicitante indicaban que cumplía con los requisitos para viajar 'sin cuarentena' a Australia, pero que "esto no quiere decir que el ministro (o su delegado) no pudiera cuestionar a su llegada las respuestas o las pruebas en las que se basaron".