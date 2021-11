Garbiñe Muguruza cae en su primer partido en la WTA Finals pero cree en la remontada: "Ha sido doloroso"

" Estuve cerca, tenía que haber sacado mejor. Cuando fui por el partido en el "tie break", se me fue un golpe por poco, si lo hubiera metido, hubiera tenido bola de match point. O sea, me ha faltado un punto que en vez de irse tres centímetros out, tenía que haber caído dentro", observó.

"Es un grupo complicado, pero no por eso voy a creer que no pueda. Estoy motivada, le he ganado a todas y prepararé lo mejor posible ese partido. Motivación no me va a faltar", señaló Muguruza. La española reconoció que le costó adaptarse a la altitud, que le mermó la respiración, pero se pudo acomodar. "Pese a que he perdido, he jugado bien", concluyó.