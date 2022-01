Feliciano, tras superar el Covid, sale en defensa de Djokovic: "Novak no llega saltándose las normas"

Feliciano López será uno de los tertulianos con los que cuente Deportes Cuatro y ha sido en el programa en donde ha confesado que el Covid ha hecho que no haya podido avanzar a la siguiente ronda en el Open de Australia.

Perdió ante al australiano John Millman, por 6-1, 6-3, 4-6. El toledano ha explicado que los días de cuarentena no ha podido entrenar y llegaba muy justo. "He llegado a jugar de milagro. Estuvo asintomático, pero no pude entrenar durante 15 días", decía el tenista.