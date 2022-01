Feliciano López, sobre la polémica Nadal - Shapovalov: “Ni a Rafa ni a los buenos se les consiente todo en la pista”

El balear solicitó un 'toilet break' tras sentirse indispuesto, algo que enervó al norteamericano, que llamó "corrupto" al juez de silla. "He tenido un golpe de calor en toda regla, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado. No tenía buenas sensaciones corporales ni de respiración. Creo que estaba siendo mejor que él tenísticamente hablando", apuntó.