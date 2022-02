Novak Djokovic no se va a vacunar para poder seguir compitiendo en 2022. El tenista serbio ha dicho, en una entrevista a la BBC , que antepone su cuerpo a los títulos y no lo hará para poder participar en los tres Grand Slan restantes de este año. Djokovic confía en que los países suavicen las restricciones durante el año, y pueda participar en Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Feliciano López , director del Mutua Madrid Open, explicó en Deportes Cuatro cómo ve la situación del serbio en el circuito ATP.

"Lo que la gente probablemente no sabe es que no fui deportado de Australia porque no estuviese vacunado o porque quebrantase alguna ley o cometiese un error en la declaración de mi visado. Todo eso fue aprobado. La razón por la que me deportaron de Australia fue porque el Ministro de Inmigración usó su poder para cancelar mi visado basándose en su percepción de que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo que no estoy de acuerdo", finalizó.